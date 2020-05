PSG : Al-Khelaïfi n'ose pas parler contrat avec Mbappé

Dans : PSG.

Joueur vedette du Paris Saint-Germain en compagnie de Neymar, Kylian Mbappé est, comme son compère brésilien, une source inépuisable de rumeurs sur son avenir.

Il faut dire que le champion du monde 2018 fait rêver le Real Madrid, et impossible de dire que la réciproque n’est pas vraie. Plutôt confiant sur le déroulement de cet été avec la forte possibilité que le club merengue n’attaque pas de front le dossier, le PSG sait toutefois que l’avenir pourrait vite s’obscurcir à son sujet. En effet, Kylian Mbappé entrera bientôt dans la quatrième et avant-dernière année de son contrat. L’heure est donc de discuter d’une prolongation. Mais pour le moment, malgré les nombreux appels du pied de Leonardo et la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de faire une grande annonce, c’est compliqué. En effet, le directeur sportif du PSG a approché plusieurs fois le clan Mbappé à ce sujet, mais à chaque fois le leitmotiv « le joueur se concentre sur sa saison » était de sortie.

Chose bien compréhensible, même si absolument personne n’est dupe. Si aucune discussion n’a lieu, c’est parce que le champion du monde veut pour le moment se laisser toutes les options ouvertes. Et selon L’Equipe, le Paris SG ne peut que s’incliner face à volonté de son attaquant, et a donc renoncé à faire toute proposition financière de nouveau contrat tant que Mbappé ne serait pas réceptif. En effet, même si elle s’avérait très juteuse, cette offre pourrait donner un point de repère au clan de l’ancien monégasque pour discuter avec d’autres clubs, et dire clairement : « voici ce que le PSG nous propose ». Ainsi, le champion de France 2020, puisque c’est comme cela qu’il faut l’appeler désormais, ne veut pas donner l’occasion au clan Mbappé de parler mercato et contrat. Même si forcément, l’autre conséquence est que les négociations n’avancent pas du tout pour une éventuelle prolongation.