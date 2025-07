PSG ‍: Al-Khelaïfi monte un plan diabolique contre le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Liverpool dans un an, Ibrahima Konaté fait l’objet d’un énorme forcing du Real Madrid et du PSG. Nasser Al-Khelaïfi s’implique personnellement pour convaincre le défenseur des Bleus.

C’est sans doute le défenseur le plus courtisé du monde actuellement. En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, Ibrahima Konaté a l’embarras du choix pour son avenir. Prolonger avec les Reds, qui souhaitent absolument lui faire signer un nouveau contrat ou découvrir un nouveau challenge. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont bouillants à l’idée de faire venir l’ex-roc du RB Leipzig que ce soit cet été moyennant un transfert payé à Liverpool ou l’été prochain en recrutant « Ibou » Konaté en tant que joueur libre.

Konaté détourné du PSG par un accord historique ? https://t.co/6GrQCZ4Y9Z — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2025

Le Real Madrid exerce ces derniers jours un intense pressing auprès du joueur et de son entourage pour essayer de rafler la mise mais selon les informations du site Don Balon, le PSG n’a pas l’intention de se laisser faire. Et preuve de l’importance de ce dossier, le président Nasser Al-Khelaïfi s’implique personnellement dans les négociations. Son objectif ? Eloigner au plus vite la menace madrilène en tentant de faire capoter les discussions entre le club de la Casa Blanca et Ibrahima Konaté. Très attentif sur le fait d’attirer les meilleurs joueurs français au PSG après Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, le président qatari du Paris Saint-Germain juge le dossier Ibrahima Konaté comme prioritaire.

Nasser Al-Khelaïfi se charge du cas Konaté

Il ne veut pas que le défenseur des Bleus lui échappe et a activé ses réseaux ces derniers jours pour convaincre le joueur d’ignorer les appels du Real Madrid. Le média espagnol confirme que cet investissement de Nasser Al-Khelaïfi pourrait payer même si pour l’heure, Ibrahima Konaté n’a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir. Liverpool conserve aussi ses chances de prolonger le joueur, d’autant que les Reds vont revoir leur offre de prolongation à la hausse pour essayer d’éloigner tous ses concurrents. Le PSG n’a pas encore obtenu le feu vert d’Ibrahima Konaté mais une chose est en tout cas certaine, on s’organise à tous les étages du club pour faire comprendre au numéro 5 de Liverpool à quel point il est désiré à Paris, dans l’espoir que ce dernier refuse les offres du club de la Mersey et du Real Madrid.