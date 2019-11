PSG : Al-Khelaifi mis en examen, l'Emir du Qatar punit la France !

Dans : PSG.

Furieux de la mise en examen de Nasser Al-Khelaifi dans le dossier de l'attribution des Mondiaux d'Athlétisme au Qatar, l'Emir du Qatar pourrait annuler une commande de 2 milliards d'euros à la France.

Le Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani a beau aimer la France, il y a des choses avec lesquelles l’émir du Qatar ne plaisante pas. Et selon le quotidien économique La Tribune, la mise en examen il y a quelques mois de Nasser Al-Khelaifi pour corruption dans le dossier de l’attribution des championnats du monde d’athlétisme à l’état gazier par un juge français n’est pas du goût du dirigeant qatari. Le Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, qui est très proche du président du Paris Saint-Germain aurait décidé de relancer un appel d’offres concernant l’achat par le Qatar de véhicules militaires et qui semblait promis à la société française Nexter et dont le montant était estimé à 2 milliards d’euros.

La ministre française des Armées a fait le déplacement en début de semaine à Doha afin d’essayer de recoller les morceaux avec l’Emir du Qatar. Car ce contrat de 2 milliards d’euros représente également des milliers d’heures de travail pour le fabricant français, qui est soumis à une énorme concurrence mondiale dans ce secteur. Bien évidemment, cela ne changera rien à la situation judiciaire de Nasser Al-Khelaifi, mais du côté de Doha on tient quand même à montrer que le Qatar peut aussi stopper d'être une machine à fric pour la France.