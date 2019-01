PSG : Al-Khelaïfi met Rabiot en vente sur le Bon Coin

Dans : PSG, Mercato.

Il faudra attendre encore quelques jours pour savoir comment se passe la reprise, mais le cordon est définitivement coupé entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain est déterminé à quitter le club de la capitale libre pour, à priori, rejoindre le FC Barcelone, ce qui ne fait bien évidemment pas les affaires du PSG. Car le leader de la Ligue 1 ne toucherait pas un centime si l’international français devait aller jusqu’au bout de son contrat. C’est pour cela aussi qu’Antero Henrique a récemment musclé le jeu, promettant un petit enfer à Rabiot si jamais il décidait d’aller jusqu’au bout de son bras de fer, qu’il passerait probablement sans jouer une seule minute.

Autant dire qu’un transfert dès cet hiver permettrait au Paris SG de limiter la casse, au FC Barcelone d’avoir un renfort à moindre prix, et au joueur de pouvoir retrouver le chemin des terrains. Et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à descendre le curseur très bas, puisque Le Parisien affirme qu’un montant situé entre 5 et 15 ME suffirait à obtenir son feu vert afin de libérer Rabiot. Une somme que beaucoup de clubs peuvent mettre, mais le clan Rabiot l’a confirmé avec l’intérêt de Tottenham, tout le monde ne trouve pas grâce à ses yeux pour la suite de sa carrière. Reste donc à savoir si le Barça répondra à cet appel du pied, et se décidera à appeler le PSG pour discuter de cet éventuel transfert.