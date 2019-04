PSG : Al-Khelaïfi, Mbappé, Tuchel, ils craquent face à Benoit Bastien

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG ne perd pas souvent dans une saison, mais a visiblement beaucoup de mal à digérer les défaites.

Après celle face à Manchester United et le pénalty fatal attribué de manière sévère en fin de rencontre, l’arbitrage a encore été au centre des débats lors du 5-1 encaissé à Lille ce dimanche soir. A la pause, les réflexions ont ainsi fusé au retour dans les vestiaires, et Benoit Bastien a eu les oreilles qui ont sifflé. Les caméras de Canal+, toujours bien placées, ont ainsi vu passer Kylian Mbappé, Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaïfi pour quelques remarques salées. Visiblement, les différents acteurs du PSG n’ont pas accepté les décisions de l’arbitre, même si les deux buts refusés pour hors-jeu sont incontestables, tandis que le rouge attribué à Juan Bernat rentre aussi dans le cadre du règlement.

Mais cela n’a pas empêché Mbappé de pester contre un acharnement de la part de Benoit Bastien, qui est déjà celui qui avait attribué trois pénaltys à Guingamp face au PSG en Coupe de la Ligue. L’entraineur allemand en a ensuite remis une couche, avant que le président du PSG ne l’accuse de plomber le football français avec un tel arbitrage. Des critiques qui montrent que le Paris Saint-Germain est un peu sur les nerfs en cette fin de saison que les joueurs de la capitale terminent toutefois très difficilement.