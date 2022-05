Paul Pogba au PSG, Doha a changé d'avis !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Paul Pogba est annoncé depuis quelque temps comme l'une des pistes principales du PSG cet été au mercato. Mais ce dossier n'est apparement plus aussi prioritaire pour le club de la capitale.

Le PSG s'apprête à lancer une nouvelle ère dans les prochains jours. Nasser Al-Khelaïfi veut des grands changements au sein du club de la capitale et ces derniers concerneront tous les étages. La récente prolongation de Kylian Mbappé au PSG jusqu'en 2025 va dans ce sens. Le champion du monde a été convaincu de rester car il savait que le projet du club de la capitale serait différent. Si le mercato estival n'a pas encore officiellement commencé (début le vendredi 10 juin à minuit), le PSG est déjà au travail dans pas mal de dossiers. Certains sont même déjà gérés par le nouveau directeur sportif, Luis Campos, pas encore officiellement nommé. Et visiblement, le Portugais n'est pas des plus chauds pour accueillir Paul Pogba, dossier initié par... Leonardo.

Le PSG plus très chaud pour Pogba

Toujours pas d’accord entre La Juventus et Paul Pogba 🇫🇷

Manchester City est toujours dans la course pour enrôler l’international français. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 29, 2022

Selon les informations de Sky Sport, le PSG a pris ses distances avec le dossier Paul Pogba. Le club de la capitale est pour le moment concentré sur la venue d'un autre profil, qui pourrait bien être Aurélien Tchouameni. Mais le Real Madrid est également sur le coup et serait disposé à payer plus de 80 millions d'euros pour s'attacher les service du milieu de terrain de l'AS Monaco. Toujours selon Sky Sport, on indique d'ailleurs une « confiance modérée » de la Juventus pour recruter la Pioche, libre de tout contrat.

A noter qu'outre le PSG et la Juve, Manchester City est également intéressé par les services de Paul Pogba. Si le joueur de 29 ans a l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière, sa décision sera très importante, qui plus est dans une année de Coupe du monde et au vu de a concurrence au milieu de terrain en équipe de France. Encore un peu de patience concernant Pogba. L'annonce de la nouvelle direction du PSG devrait accélérer pas mal de choses. Comme l'indiquait récemment Nasser Al-Khelaïfi sur Canal+, ce début de semaine sera le bon moment pour officialiser certains changements au PSG.