PSG : Al-Khelaïfi la terreur du foot français, Duluc se lâche

Fatigué après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (1-0) dimanche, le Paris Saint-Germain a obtenu le report de sa reprise en Ligue 1. Une preuve de l’influence du président Nasser Al-Khelaïfi sur la Ligue de Football Professionnel.

Juste après sa déception à Lisbonne, le Paris Saint-Germain se retrouve impliqué dans une polémique dès son retour en France. Le club francilien a en effet demandé et obtenu le report de son déplacement à Lens, initialement prévu samedi, soit six jours après sa dernière rencontre, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Une décision jugée incompréhensible de la part de la Ligue de Football Professionnel à qui l’on reproche son manque de crédibilité. Pire, le journaliste Vincent Duluc estime que l’instance n’a aucune utilité et que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi est le véritable décideur du championnat français.

« La Ligue n’existe pas ! La LFP, c’est un concept transparent, volatile, c’est dans l’air, il est en suspension, mais la Ligue n’existe pas ! Elle n’a pas de chef. En ce moment, le chef de la Ligue, c’est Nasser Al-Khelaïfi. C’est lui qui fait peur à tout le monde, a lâché le spécialiste sur La Chaîne L’Equipe. C’est le fait du prince, c’est le club le plus puissant qui décide du calendrier, il faut se plier aux désirs du PSG. C’est ça qui me choque. Ça va entraîner quelle jurisprudence maintenant ? Quand les clubs vont jouer en Europa League le jeudi, ils vont demander à jouer le lundi soir car il faut qu’ils se remettent mentalement de leur défaite à Minsk ? C’est grave… » Il faut effectivement s'y attendre, d’autres représentants de L1 en Europe tenteront d’en profiter.