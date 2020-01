PSG : Al-Khelaïfi interpellé, il doit libérer Cavani cet hiver !

Dans : PSG.

Dans le viseur de l’Atlético de Madrid et de plusieurs clubs anglais, Edison Cavani est plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato hivernal.

L’international uruguayen, qui a officiellement demandé à Leonardo de le laisser partir, ne souhaite pas jouer les utilitaires durant la seconde partie de saison. L’histoire touche à sa fin entre le Paris Saint-Germain et le meilleur buteur de son histoire et selon Mickaël Madar, le champion de France en titre est dans l’obligation de se montrer respectueux et classe envers l’attaquant de 32 ans. Sur l’antenne de Canal Plus, le consultant a ainsi demandé à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi de libérer Edinson Cavani de son contrat à Paris dès le mercato hivernal.

« Pour lui, le mieux, c’est de partir maintenant. Paris a presque deux équipes et demie, la possibilité de faire tourner, et Cavani est un des rares à ne pas faire partie des rotations. En Ligue des champions, même en cas de blessure d’un autre attaquant, il sera remplaçant. Ce serait dommage de le laisser sur le banc alors qu’on lui offre la possibilité de s’exprimer dans un grand club. Ce n’est pas la plus belle manière de se séparer de ce joueur exceptionnel qui a toujours fait du bon boulot. Mais le foot est comme ça, le business ne laisse pas de place aux sentiments. Il faut le laisser partir, même gratuitement, pour services rendus » a confié l’ancien attaquant du PSG. Reste que ce scénario semble peu probable, Leonardo ayant l’intention de récupérer une indemnité de transfert grâce au départ d’Edinson Cavani cet hiver.