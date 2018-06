PSG : Al-Khelaïfi harcèle le père de Neymar pendant le mercato

Dans : PSG, Mercato.

Présent à Moscou pour assister à Serbie-Brésil (0-2) mercredi, Nasser Al-Khelaïfi était bien accompagné.

Le président du Paris Saint-Germain a suivi ce match de groupe du Mondial 2018 en compagnie de son latéral droit Daniel Alves, indisponible pour de longs mois, et de Neymar Sr. Et si l’on en croit UOL Esporte, c’était loin d’être le seul contact de l’été entre le dirigeant et le proche de l’attaquant brésilien. En effet, le média local évoque des discussions quotidiennes entre les deux hommes. Leur principal sujet de conversation ? Les plans du PSG pour la saison prochaine, avec Neymar bien sûr.

Voilà qui confirme les démentis d’Al-Khelaïfi, qui assure que l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas l’intention de partir cet été. Contrairement à ce qu’annonce la presse espagnole, persuadée que l’international auriverde n’est pas épanoui à Paris et que son clan manœuvre en coulisse pour organiser son transfert au Real Madrid. Pas de quoi inquiéter le PSG qui connaît exactement l’état d’esprit de sa star.