PSG : Al-Khelaïfi et son petit jeu, Rothen a tout compris

Le PSG vit une fin de saison plus que galère en Ligue 1. Les avenirs de Christophe Galtier et Luis Campos sont incertains, même si le club de la capitale joue la montre.

Le PSG se dirige tout droit vers le onzième titre de son histoire en Ligue 1. Si tel était le cas, le club de la capitale serait seul devant tout le monde au palmarès du championnat de France. Ensuite, les Franciliens devront se pencher sur leur mercato. Et à l'heure actuelle, difficile de savoir si le duo Christophe Galtier - Luis Campos sera maintenu. Même son de cloche concernant Sergio Ramos et Leo Messi, dont les prolongations de contrat trainent. Ces dernières heures lors d'un entretien accordé à Marca, Nasser Al-Khelaïfi annonçait que Paris travaillait toujours pour prolonger ses deux stars. De quoi agacer les fans et les observateurs, qui souhaitent un changement de stratégie de la part de QSI. Mais pour Jérôme Rothen, il ne faut pas trop croire cette sortie du président du PSG.

Rothen pas dupe

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a donné son avis sur le sujet. « Cela fait froid dans le dos de voir l'interview de Nasser dans Marca. Moi je reste persuadé qu'il a une autre stratégie. Là, il y a beaucoup de communication. On est en cours de saison et il y a un titre à aller chercher. Une fois qu'ils auront assuré ce titre de champion, peut-être qu'il aura une communication différente. Il y a des joueurs à ne pas déstabiliser. Il se dit concentré sur certaines négociations mais je pense qu'ils ne veulent pas conserver Ramos ou Messi. Le coût est très élevé et il y a le fair-play financier. Il va falloir libérer les gros salaires. Il va se passer beaucoup de choses. Au niveau marketing, il a raison d'être content. Le PSG va être estimé à des milliards. Nasser, il ne connaissait rien de la France et du football avant. Il apprend à force de côtoyer des gens. Il a fait confiance et certaines personnes lui ont fait du mal. Il faut laisser un peu de temps pour laisser le projet en place avec Campos et Galtier. On fera le bilan après deux ans. Si Ramos ou Messi prolonge, ce n'est pas le projet qui a été vendu il y a un an », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui veut encore laisser un peu de temps au projet souhaité par le PSG, avant de définitivement revoir son jugement. Reste à savoir cependant si Doha laissera encore une chance au duo Galtier-Campos.