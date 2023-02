PSG : Al-Khelaïfi et Salah, ce rendez-vous enflamme Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Messi ou de Mbappé, le PSG devra recruter du lourd au mercato et Nasser Al-Khelaifi pense à Mohamed Salah.

Les incertitudes sont nombreuses au Paris Saint-Germain au sujet du mercato qui sera réalisé l’été prochain par Luis Campos. Les arrivées dépendront en grande partie des départs et à ce sujet, le doute plane quant à l’avenir de Lionel Messi ou encore de Kylian Mbappé. L’international argentin est censé prolonger l’aventure à Paris depuis plusieurs semaines, mais la prolongation de son contrat tarde à être officialisée. Quant à l’international français, il sera en fin de contrat en juin 2024 et rien ne dit qu’il activera sa clause lui permettant d’étendre son bail au PSG d’un an de plus, soit jusqu’en juin 2025. Autrement dit, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à se préparer au départ de l’une de ses deux stars et c’est exactement ce que font Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en sondant Mohamed Salah, selon Don Balon.

Salah au PSG pour remplacer Messi ?

A en croire le média espagnol, l’attaquant égyptien de Liverpool est la priorité du Paris Saint-Germain, notamment en cas de départ de Lionel Messi à la fin de la saison. Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2025, l’attaquant des Reds réalise une belle saison malgré les difficultés de son équipe avec 17 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil, qui ressemble à celui de Lionel Messi, à savoir celui d’un gaucher qui joue plutôt sur le côté droit, plaît énormément à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi. Dans ce dossier, il semblerait d’ailleurs que ce soit le président du PSG qui ait pris les choses en mains. En effet, le média espagnol affirme que Nasser Al-Khelaïfi a rencontré en personne Mohamed Salah et les agents de l’Égyptien il y a quelques jours, précisément dans le but de sonder le joueur quant à un éventuel transfert au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato.

Liverpool ne retiendra pas Salah

Il est pour l’instant trop tôt pour savoir si cela aboutira à un transfert de Mohamed Salah cet été. Mais à priori, Liverpool ne s’opposera pas au départ de sa star égyptienne pour la simple et bonne raison qu’au vu de la saison catastrophique des Reds, les dirigeants de Liverpool ont l’intention de régénérer leur effectif au maximum la saison prochaine. L’objectif est par ailleurs de faire de Luis Diaz, Darwin Nunez ou encore Cody Gakpo les nouvelles têtes d’affiche du projet de Liverpool, dont la qualification pour la prochaine Ligue des champions n'est pas acquise. Autrement dit, le club de la Mersey ne s’opposera pas au départ de Mohamed Salah, à condition bien sûr que le PSG y mette le prix. Et il faudra certainement débourser une somme avoisinant les 100 millions d’euros pour s’attacher les services du gaucher de Liverpool. Ce qui pourrait poser un léger souci au PSG qui ne fait plus ce qu’il veut sur le marché des transferts afin de respecter l’UEFA et son fair-play financier, comme le mercato hivernal l’a bien prouvé.