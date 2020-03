PSG : Al-Khelaïfi et Mbappé, c'est l'heure du Big Deal

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid, notamment dans l’optique du mercato de 2021.

Pour les médias espagnols, il ne fait aucun doute que le plan du Real Madrid sera de recruter Kylian Mbappé dans un an, au moment où il n’aura plus que 12 mois de contrat avec le Paris Saint-Germain. Florentino Pérez mise sur un échec dans les négociations entre Paris et Mbappé afin de rafler la mise avant que Nasser Al-Khelaïfi ne parvienne à convaincre l’attaquant français de prolonger son contrat. Néanmoins, la mise sous cloche du monde du football en raison de la pandémie de coronavirus pourrait profiter au PSG dans ce dossier, à en croire les informations obtenues par le journal Marca.

Dans son édition du jour, le média espagnol affirme que l’arrêt des compétitions et le probable report de quelques semaines du mercato offre au Paris Saint-Germain plus de temps pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger dès cet été. « Le PSG pourrait utiliser le temps supplémentaire qui lui qui est offert afin d’améliorer son offre au joueur » indique le média, qui ne manque toutefois pas de préciser que pour l’heure, Kylian Mbappé n’a pas signifié au champion de France en titre son envie de prolonger. Mais une offre d’envergure et une prolongation de contrat avec une nette augmentation salariale à clé pourraient changer la donne, et c’est précisément sur cela que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, qui gère directement ce dossier, vont miser. Reste à voir si Kylian Mbappé se laissera convaincre, lui qui n’a jamais caché son envie de revêtir un jour le maillot du Real Madrid.