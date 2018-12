PSG : Al-Khelaifi et le PSG ne sont pas des divas, Pontivy le confirme

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain débutera la défense de « sa » Coupe de France dimanche prochain au Moustoir contre la formation de Pontivy, qui évolue en National 3. Autrement dit, le PSG a hérité d’un adversaire plutôt « facile », même si cette épreuve a toujours connu d’énormes surprises. A une semaine du choc, le club breton se prépare à la fois sportivement, mais également sur le plan logistique pour recevoir Neymar et ses coéquipiers. Et du côté du président de Pontivy on avoue être très agréablement surpris par la manière dont le PSG se comporte au moment de discuter des conditions d’accueil lors de cette rencontre.

« J’ai eu des contacts avec le Paris Saint-Germain et cela se prépare de manière très simple. J'ai eu les représentants du PSG pour savoir quelles étaient leurs exigences, leurs attentes, et ils m'ont répondu de manière très simple et qu'ils ne nous mettaient pas d'exigences particulières sachant que l'on travaille aussi avec le FC Lorient. Ils savent donc que l'on va les recevoir dans les meilleures conditions possibles. J'ai été très étonné de leur simplicité et de leur facilité pour organiser ce match. Il n'y a aucune pression particulière de la part du PSG, a confié, sur Europe 1, Jérôme Prévost, le président de Pontivy espérant même pouvoir profiter de la totalité de la recette. Si le PSG va laisser la recette ? Je l'espère, c'est ce que l'on m'a dit et j'y compte bien, on verra bien. »