PSG : Al-Khelaifi et l'Emir ont calmé l'ambiance dans le vestiaire

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'ambiance était chaude chez les joueurs du Paris Saint-Germain après la victoire face à Liverpool, l'effectif parisien restant longtemps sur la pelouse du Parc des Princes afin de profiter de ce moment avec les supporters. Et cette fiesta s'est prolongée dans les vestiaires du PSG, la joie étant à la hauteur de l'enjeu, puisque le club de la capitale aurait pu tout perdre en 90 minutes. Cependant, Neymar et ses coéquipiers ont calmé un peu le jeu lorsque l'Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi se sont pointés pour les saluer.

« Sous tension maximale en début de soirée, le président du PSG savoure l’instant dans le sillage de l’émir du Qatar, le propriétaire du club. Le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, 38 ans, dont le portrait en noir et blanc s’affiche sur le profil WhatsApp d’Al-Khelaïfi, a effectué le déplacement au Parc des Princes. Fait rarissime dans les annales du club, il s’offre à l’issue de la rencontre une visite dans le vestiaire pour saluer et féliciter, un à un, les joueurs comme les membres du staff technique. A cet instant, un peu après 23 h 15, le vestiaire baisse d’un ton. L’instant est très convivial mais chacun comprend que la visite du « grand patron » est tout sauf anodine », explique Le Parisien, qui raconte qu'une fois l'Emir et le patron du PSG sont partis, la fête est repartie plein pot, et s'est même prolongée dans une boîte de nuit chic de Paris, où un karaoké made in PSG a été organisé.