PSG : Al-Khelaifi et Henrique ont promis un renfort à Tuchel !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après une première période crispante, même si le Paris Saint-Germain avait largement dominé Amiens, Thomas Tuchel semblait nettement plus détendu au moment d'évoquer le large succès final de son équipe. Et l'entraîneur du PSG a même annoncé que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique avaient entendu ses messages sur la nécessité de recruter un ou plusieurs milieux de terrain lors de ce mercato. Même s'il reste prudent, Thomas Tuchel a confiance dans ses dirigeants pour réussir ce challenge d'ici la fin du mercato d'hiver.

En attendant cette signature tant attendue, le coach allemand du Paris SG croise les doigts. « Antero Henrique et Nasser al-Khelaïfi m'ont dit que j'aurais une recrue au milieu du terrain. J'ai peur que personne ne vienne mais en même temps, j'ai confiance. Je sais que le mercato en hiver, c'est compliqué. J'espère mais j'ai peur. Quand le joueur sera avec nous, je pourrais bien dormir », a confié, avec une certaine malice, Thomas Tuchel, qui a reconnu vendredi en conférence de presse qu'il pourrait faire le forcing afin de faire jouer Adrien Rabiot s'il n'avait aucun renfort d'ici le 31 janvier prochain. Reste désormais à savoir qui sera ce renfort promis au coach parisien par Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi.