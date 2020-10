PSG : Al-Khelaïfi est chez lui en Turquie, aucun risque pour Paris

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte Basaksehir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Un choc très attendu par les supporters parisiens, qui exigent un réveil de leur équipe après la défaite face à Manchester United au Parc des Princes. Au-delà de revêtir un enjeu sportif important, ce match sera très observé en raison des tensions politiques entre la Turquie et la France ces dernières heures. Et tandis que Pierre Ménès s’interrogeait sérieusement sur la sécurité des joueurs du PSG à Istanbul en début de semaine, le président du club de Basaksehir a rassuré tout le monde dans des propos accordés à l’agence Anadolu.

« Nous allons accueillir le PSG de la meilleure façon possible, a-t-il assuré dans des propos rapportés par Canal Supporters. Le Paris Saint-Germain est notre ami, en particulier le président du club, Nasser (Al-Khelaïfi). Par conséquent, nous serons très heureux de jouer contre un si grand club mondial » a rassuré le président Göksel Gümüsdag, avant de poursuivre. « On nous perçoit comme le club facile du groupe, mais c’est du football, nous ne sommes pas trop gênés par le tirage. Tout ça est une expérience. Basaksehir est un jeune club, et Dieu merci, nous vivons un rêve aujourd’hui en Ligue des champions ». Il n’y a donc à priori pas de soucis à se faire pour Neymar, Kylian Mbappé et les autres joueurs du Paris Saint-Germain. Tout du moins d’un point de vue purement sécuritaire. Sur le rectangle vert, l’histoire pourrait être différente avec une équipe de Basaksehir motivée à l’idée de croquer à pleine dent dans cette Ligue des Champions, la première de son histoire.