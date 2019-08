PSG : Al-Khelaïfi dit oui à Coutinho, Neymar vers Barcelone ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Longtemps, les négociations entre le FC Barcelone et Paris ont bloqué en raison de divergences financières importantes.

Et pour cause, le champion de France en titre ne voulait pas entendre parler d’un éventuel échange alors qu’il était impossible pour le Barça de s’offrir Neymar uniquement via une indemnité de transfert. Mais visiblement, les choses ont évolué puisque ce lundi, RMC est affirmatif. Nasser Al-Khelaïfi est désormais ouvert à un deal comprenant la venue de Philippe Coutinho au Paris Saint-Germain, en plus d’une somme d’argent dont le montant n’a pas filtré.

« Les négociations ont cependant un peu évolué puisque le PSG a accepté l’idée d’inclure un joueur dans le deal. Le PSG discute ainsi avec Philippe Coutinho. De sources espagnoles, Barcelone se montre désormais confiant sur la finalisation de ce dossier. Cette semaine pourrait être décisive, avec une première offre officielle qui pourrait arriver sur le bureau parisien : une somme d’argent significative + Coutinho » indique la radio, pour qui il est désormais possible de trouver un accord entre Barcelonais et Parisiens au sujet de Neymar. La fin d’un feuilleton long de plus de deux mois est (peut-être) imminente…