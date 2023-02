PSG : Al-Khelaïfi craque et supplie Messi et Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi n'en pouvait plus de la brouille entre Neymar, Messi et les supporters du PSG. Sa demande aux stars du club a fini par aboutir.

Le problème de gestion des joueurs au Paris Saint-Germain a été parfaitement résumé ces dernières semaines. Nasser Al-Khelaïfi qui avait annoncé comme chaque année la fin de la récréation en fin de saison dernière, laisse toujours les stars du club dicter le tempo. Si Luis Campos essaye de maintenir une certaine discipline en compagnie d’un Christophe Galtier qui semble de plus en plus dépassé, le président qatari a toujours autant de mal à faire respecter l’institution. Malgré la fameuse prime d’éthique qui n’a aucun effet sur des joueurs comme Lionel Messi ou Neymar, l’Argentin et le Brésilien ne daignaient plus saluer le public du Parc des Princes ou les supporters du PSG en déplacement depuis un an, et les sifflet reçus après la piètre performance éliminatoire au Real Madrid en Ligue des Champions.

La mauvaise image du PSG, Al-Khelaïfi bouillonne

Depuis, les deux stars offensives rentraient directement au vestiaire sans même un geste, un mot ou un regard pour les fans venus les voir jouer. Une froideur qui n’aidait clairement pas à l’union sacrée, donnant l’impression aux suiveurs du PSG que Messi et Neymar venaient prendre leur chèque et rentrer chez eux sans aucun sentiment d’appartenance au club de la capitale française.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Mais tout a changé la semaine dernière, quand, malgré la défaite face au Bayern Munich, les deux anciens barcelonais se sont présentés face au Kop Auteuil du Parc des Princes pour saluer le public pour la première fois en un an. Comment ce bouleversement a pu avoir lieu ? Le Parisien s’est penché sur la question. Dans les coulisses, Nasser Al-Khelaïfi, tout de même très discret dans cette période difficile, a oeuvré. Après le fiasco à Monaco, où Presnel Kimpembe avait demandé l’union sacrée, le dirigeant qatari est venu voir les joueurs lors du dernier entrainement avant le match face au Bayern Munich.

Messi et Neymar acceptent au dernier moment

Nasser Al-Khelaïfi a alors, selon le quotidien francilien, demandé aux stars du club de se rapprocher des supporters et d’aller se « reconnecter » avec le public à la fin du match. Des propos qui ont fini par convaincre Neymar et Messi d’enterrer la hache de guerre, du moins pour quelques matchs, car l’ambiance risque de devenir rapidement très hostile à nouveau si jamais les résultats contre l’OM ou le retour face au Bayern ne sont pas favorables. Visiblement, le Brésilien comme l’Argentin ont été enclins à changer d’avis, attendant notamment jusqu’au dernier moment pour savoir si le Parc des Princes « méritait » qu’ils s’attardent à la fin de la rencontre. Et la scène s’est poursuivie contre Lille, où Lionel Messi a été le sauveur, ce qui a aussi facilité sa nouvelle apparition au pied de la tribune à la fin de la rencontre. Un point très positif donc pour Nasser Al-Khelaïfi, très soucieux de l’image montrée par son club, et qui espère certainement que cette réconciliation va aider l’Argentin à envisager une prolongation. Même si l’épisode des sifflets de l’an dernier n’a pas été oublié par La Pulga, qui semble bien décidé à attendre tranquillement la fin de la saison pour se décider sur son avenir.