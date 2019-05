PSG : Al-Khelaïfi confirme Henrique, mais c’est la dernière fois

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé en 2017, Antero Henrique était le directeur sportif du Paris Saint-Germain au moment des deux plus grandes signatures de l’histoire du club.

Mais il a été rapidement reconnu que le dirigeant portugais n’était pas à la manœuvre pour faire signer directement Neymar et Mbappé. Et après deux ans d’exercice dans ses fonctions, le DS parisien présente un bilan très mitigé. Sa principale mission, celle de faire venir un numéro 6 pour succéder à Thiago Motta, a été un échec total, et coûteux au club francilien sur le plan sportif. Cela lui vaut depuis le mois de janvier des remarques acides de son entraineur, mais ce n’est pas pour autant que Henrique en fera les frais.

Le Parisien l’affirme, il sera toujours aux commandes cet été, avec pour mission de bien vendre plusieurs joueurs afin de récupérer les 60 ME nécessaires pour calmer l’UEFA, mais aussi de recruter avec réussite. Car l’échec déjà annoncé de Paredes, qui a tout de même coûté 47 ME, a marqué les esprits cet hiver. Autant dire que le Portugais jouera son poste cet été, la pression mise sur Al-Khelaïfi pour s’en séparer étant de plus en plus importante, surtout que le quotidien francilien rappelle que Thomas Tuchel n’a toujours pas digéré le refus d’Henrique de faire signer Idrissa Gueye cet hiver, alors que tout semblait bouclé. Le mercato sera chaud à Paris.