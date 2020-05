PSG : Al-Khelaïfi adore Tagliafico, son prix fuite

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain sera dans l’obligation de recruter un latéral gauche afin de combler le départ de Layvin Kurzawa, en fin de contrat.

A ce poste, c’est Alex Telles qui fait office de priorité aux yeux de la direction du Paris Saint-Germain. Mais bien évidemment, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont bien trop malins pour mettre tous leurs œufs dans le même panier. C’est ainsi que selon les informations rapportées par le journal AS, le champion de France en titre a également avancé ses pions dans le dossier Nicolas Tagliafico, l’international argentin de 27 ans évoluant à l’Ajax Amsterdam. Et le demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2018-2019 pourrait bien s’avérer être une excellente opportunité de marché pour le PSG…

Car à en croire les informations du quotidien espagnol, Nicolas Tagliafico a passé un pacte avec son club pour un départ en cas d’offre à seulement 25 ME. Un prix bien inférieur à celui d’Alex Telles puisque si le PSG espère un transfert pour 20 ME, le FC Porto réclame quasiment le double. Reste maintenant à voir si Leonardo activera rapidement la piste Tagliafico afin de régler au plus vite la succession de Layvin Kurzawa. Une chose est en revanche certaine, il ne faudra pas trop trainer pour s’attacher les services du latéral de l’Ajax Amsterdam car ce dernier a une cote d’enfer en Europe et notamment en Espagne. L’Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour recruter l’Argentin. Le Paris Saint-Germain sera donc dans l’obligation de se positionner au plus vite dans ce dossier s’il veut avoir une chance de rafler la mise…