PSG : Al-Khelaïfi accuse les fautifs de la déroute contre le Real

Maintenant que la saison 2017-2018 du Paris Saint-Germain est terminée, Nasser Al-Khelaïfi a fait de tristes confidences sur l'élimination de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Pour sa deuxième et dernière saison à la tête du club de la capitale française, Unai Emery a réalisé de bonnes choses. Auteur d'un quadruplé national, avec le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et la Ligue 1, l'entraîneur espagnol peut partir par la grande porte. Mais au final, les supporters parisiens retiendront surtout les deux échecs en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si la remontada face au Barça restera gravée à jamais dans l'histoire (1-6), la sortie de route contre le Real en mars dernier a laissé plus de regrets. Défait 1-3 au match aller au Bernabeu, le groupe francilien n'a pas su renverser la tendance au Parc des Princes au retour (1-2). La faute aux joueurs selon Nasser Al-Khelaïfi.

« Tout le monde était là, les supporters, les médias, nous. Mais en revanche, on n'a pas senti que les joueurs étaient là et c'est ce qu'il m'a blessé. Ce n'est pas une question de perdre ou de gagner. Les joueurs n'ont pas fait de leur mieux. Ce n'était pas : "On est là pour se battre, pour mourir". Ils n'ont pas donné le maximum... », a lancé, sur Canal+, le président du PSG, qui estime donc que le staff d'Emery a échoué dans l'approche de ce match capital, comme cela avait déjà été le cas à Barcelone en 2017. Une double erreur qui lui a coûté sa place. Au grand bonheur de Thomas Tuchel, qui aura pour but d'amener Paris dans le dernier carré de la C1 avec un style de jeu attrayant et un état d'esprit irréprochable.