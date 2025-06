PSG ‍: Al-Khelaïfi a peur du pire avec Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique a réussi l'exploit retentissant de remporter la Ligue des champions avec le PSG. L'Espagnol ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin avec dans la tête l'idée de remporter la prochaine édition.

Le PSG a réalisé son rêve en remportant récemment la Ligue des champions. Un exploit que beaucoup pensaient impossible. Mais Luis Enrique a tout changé pour le club de la capitale. L'ancien du Barça compte bien continuer de faire progresser son collectif. L'Espagnol veut remporter tous les titres et sait que pour cela, il devra redoubler d'efforts. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'énergie. Et ce n'est pas le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui dira le contraire...

Le PSG demande à Luis Enrique de lever le pied

Lors d'une interview accordée à Alkass TV Sports, le boss parisien a en effet fait part de quelques inquiétudes au sujet de Luis Enrique : « Nous lui avons conseillé de sortir, de découvrir le monde et de changer d'air. Il adore le football. Sa vie, c'est le football. Il travaille là-bas de 8 heures à 21 heures. Et ce qu'il a accompli est le fruit de son travail acharné, grâce aux joueurs, au staff technique, à la direction et aux supporters.

Je crois que nous sommes le seul club – ou peut-être un autre comme le Bayer Leverkusen – à avoir un écran géant sur son terrain d'entraînement. Luis s'assoit avec les joueurs pendant l'entraînement, leur montre l'écran, analyse les adversaires et ce qu'ils doivent faire. Il utilise un système d'analyse que je n'ai jamais vu auparavant, et il a passé les derniers mois au camp d'entrainement. Nous lui avons dit que nous étions inquiets pour lui ».

Luis Enrique n'aura pas trop le temps de chômer car dimanche prochain, le PSG sera déjà de retour aux affaires lors de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Les champions d'Europe seront aux prises avec l'Atlético de Madrid.