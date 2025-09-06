PSG ‍: Al-Khelaïfi a été baladé, ça fait mal

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et la Juventus n'ont pas trouvé d'accord cet été pour le transfert de Randal Kolo Muani dans le Piémont. De quoi particulièrement agacer Nasser Al-Khelaïfi.

Randal Kolo Muani est un nouveau joueur de Tottenham. L'attaquant international français voulait pourtant rejoindre les rangs de la Juventus. Mais le PSG et la Vieille Dame n'ont pas trouvé d'accord pour un retour de Kolo Muani dans le Piémont. Nasser Al-Khelaïfi a pesté contre l'attitude de la direction de la Juve, accusée de l'avoir baladé pendant de nombreuses semaines. Pour certains observateurs, comme Enzo Bucchioni, la Juve est néanmoins gagnante, RKM n'ayant que très peu apporté à la Vieille Dame la saison passée.

Kolo Muani, la Juve finalement gagnante ?

Lors d'un échange avec TMW Radio, le consultant a en effet donné son avis sur le transfert raté de Kolo Muani à la Juve : « Je pense que la Juve en a profité ; son impact n'a jamais dépassé deux ou trois matchs. Elle est en difficulté en championnat italien. La Juve dispose désormais d'une excellente attaque, et Tudor peut laisser libre cours à son imagination. Et ils ont redécouvert Vlahovic, qui est la vraie perle, ainsi que Bremer. Si Thiago Motta avait eu Bremer, ils auraient été en sécurité ». Randal Kolo Muani va continuer sa carrière à Londres. Son arrivée à Tottenham s'est faite dans le cadre d'un prêt sans option d'achat.

Pas de quoi arranger donc les affaires du Paris Saint-Germain, qui aurait aimé pouvoir faire rentrer de l'argent sur le départ de l'ancien joueur du FC Nantes. A noter que RKM croisera bientôt la route du PSG en Ligue des champions. Ce sera le 26 novembre au Parc des Princes. Une rencontre déjà très attendue par les fans et observateurs des deux formations.