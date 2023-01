PSG : Al-Hilal le drague, Messi adore ça

Dans : PSG.

La furia Cristiano Ronaldo en provenance d'Arabie Saoudite donne des idées à Al-Hilal, qui rêve de se payer Lionel Messi. Ce dernier est en fin de contrat au PSG, mais pourrait surtout profiter d'une offre colossale pour négocier au mieux son avenir avec Paris.

Le timing est assez déconcertant, mais Lionel Messi va se rendre avec le Paris SG en Arabie saoudite la semaine prochaine, afin de disputer un match de gala contre une sélection des deux meilleurs clubs du pays. A cette occasion, il affrontera Cristiano Ronaldo, qui vient de signer à Al-Nassr, et sera donc sur le terrain pour son premier match, sans que ce soit officiellement sous ses nouvelles couleurs. Un rendez-vous qui s’annonce explosif puisqu’il va permettre de tester la popularité à la fois du Paris SG et de ses stars, mais aussi de la nouvelle tête de gondole du championnat saoudien avec CR7.

Messi pour répondre à Cristiano Ronaldo et Al-Nassr

En attendant que Lionel Messi ne le rejoigne pour y revivre le Clasico à la sauce Moyen-Orient. C’est le doux rêve des dirigeants d’Al-Hilal, le grand club rival d’Al-Nassr, qui compte bien cour-circuiter les négociations entre Lionel Messi et le PSG en récupérant le champion du monde argentin dès cet été. Journaliste très bien informé sur ce qu’il se passe dans la péninsule arabique, Ben Jacobs livre pour CBS de précieuses informations. Et notamment le fait que, dans un premier temps, les discussions entre Lionel Messi et le Paris SG ne sont pas si proches que ça d’un accord, et qu’aucune annonce imminente de prolongation ne devrait se faire. Le nouveau contrat porte sur un an supplémentaire et une saison également en option, preuve de la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de s’engager sur le long terme avec La Pulga.

Mais après avoir offert un pont d’or à Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite compte bien ne pas laisser Lionel Messi sur la paille. Al-Hilal réfléchit à effectuer une offre colossale, supérieure même à celle qui est réservée au Portugais. Il faut dire que l’Argentin compte plus de Ballons d’Or que son rival historique, et il est champion du monde en titre. L’idée pour Al-Hilal est aussi de pointer l’ensemble des projecteurs vers le Royaume, toujours dans le but d’une candidature à la Coupe du monde 2030. A ce sujet, Lionel Messi ne devrait pas être difficile à convaincre, lui qui est déjà ambassadeur de l’office de tourisme saoudien, pour un contrat dont le montant n’a pas été révélé.

Messi peut faire chanter le PSG

Pour le moment, aucune offre concrète n’a été faite à Lionel Messi, mais Al-Hilal en a en tout cas parfaitement le droit puisque l’Argentin est entré dans les six derniers mois de son contrat avec le PSG. Du côté d’Al-Hilal, on sait que la mission sera compliquée, car Lionel Messi est encore à un très bon niveau, et aller dans un championnat mineur n’est pas forcément d’actualité. Mais les discussions avec Paris seront donc suivies. Surtout que le journaliste précise que les éventuelles offres du club de Riyad seront regardées de près, ne serait-ce que pour faire plus facilement monter les enchères avec le PSG dans les négociations. Une preuve que Lionel Messi devrait être de toute façon le grand gagnant de cette convoitise en provenance d’Arabie Saoudite.