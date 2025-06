PSG ‍: Agent et consultant, il est humilié après sa sortie lunaire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Samedi soir, en finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a balayé l'Inter, les champions de France ne laissant aucune miette à son rival italien. De quoi valoir à Yvan Le Mée, agent et consultant, de prendre un énorme retour de bâton.

Ce lundi, les supporters du PSG sont forcément en verve et quelques-uns ont décidé de ressortir des vieux dossiers. Et pas seulement des vieux. Car en mars dernier, invité de l'After Foot, Yvan Le Mée, agent de joueurs, et consultant de différents médias, dont La chaîne L'Equipe, avait évoqué la puissance financière du Paris Saint-Germain. Et, histoire de donner du corps à sa théorie, il avait affirmé que les champions de France avaient un budget double à celui de l'Inter, mais avait poussé son affirmation un peu loin. C'est ce qui lui vaut d'être la risée des fans du PSG.

L'Inter va rouler sur le PSG, il s'est raté

On peut faire la journée avec lui je vous préviens. Eh @YvanLeMee y’a le Franprix en bas de chez moi qui cherche un mec pour remplir les rayons. File ton CV. Sinon y’a la chorale de ma fille qui cherche une trompette pour le spectacle de fin d’année 😂pic.twitter.com/USVWQ3g5Lp — Nikop17 (@nikop17) June 2, 2025

« Le PSG a un budget de 814 millions d’euros aujourd’hui, celui de l’Inter Milan, c'est 420 millions. Je pense que si tu fais un match PSG-Inter, pour moi, il n’y a pas un grand combat et que l’Inter gagnera et pas trop difficilement alors qu’on parle de deux clubs qui ont un budget du simple au double », avait prophétisé l'agent. Forcément, il est toujours facile de réécrire l'histoire, mais cette analyse vole en éclats et cela fait grincer des fans parisiens revanchards et un peu goguenards. « Eh Yvan Le Mee, y’a le Franprix en bas de chez moi qui cherche un mec pour remplir les rayons. File ton CV. Sinon y’a la chorale de ma fille qui cherche une trompette pour le spectacle de fin d’année », lance Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris-United, qui s'est promis de déterrer quelques analyses de ce type et pas uniquement sur RMC.