PSG : Affronter Paris en Coupe, il se prépare déjà à pleurer

Dans : PSG.

Milieu de terrain expérimenté de Lorient, Fabien Lemoine ne fait pas partie des Merlus qui ont sauté au plafond en apprenant que le PSG allait se dresser sur leur route en Coupe de France, ce dimanche soir au Moustoir.

Il faut dire que le joueur formé à Rennes a beaucoup joué contre Paris sous le maillot vert. Et si il y a quelques années, l’ASSE posait des problèmes aux Parisiens, l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic a fait de Stéphane Ruffier et des Stéphanois leur victime préférée. Autant dire qu’avant l’affiche de dimanche soir, et même si le géant suédois n’est plus là, Fabien Lemoine ne fait vraiment pas le malin.

« Je ne prends pas ça comme un cadeau. Le tirage fait partie du jeu. Beaucoup de joueurs étaient super contents de jouer Paris, moi c’était un peu moins le cas. J’ai pris quelques pilules contre Paris. Et en plus, je ne suis pas du style à demander le maillot de l’adversaire donc qu’est-ce que j’y gagne à jouer Paris? Je n’ai pas de maillot, tu cours pendant 90 minutes et tu prends une valise. J’aurais bien aimé avoir un club de Ligue 1 avec plus de chances de pouvoir rivaliser. Mais je prends énormément de plaisir à jouer chaque week-end. L’atmosphère qu’il y a dans cette équipe est super agréable. Mon objectif en venant à Lorient, avant d’arrêter, c’était de retrouver la Ligue 1. Ça reste un match super intéressant et très agréable à jouer. Ce sera une belle fête pour nos supporters. Il faudra faire honneur au maillot », a livré sur RMC le milieu de terrain de Lorient dans un discours très réaliste, même si certains pourront le traiter de défaitiste. Cela dépendra surtout du PSG, car si c’est celui des dernières semaines cela pourrait en effet être compliqué pour les Bretons.