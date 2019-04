PSG : Adrien Rabiot prend une deuxième gifle au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Adrien Rabiot pensait avoir bouclé l'affaire cet hiver avec le FC Barcelone, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, arrivé dans les derniers mois de son contrat, étant libre de trouver un accord avec le club qu'il voulait. Oui mais voilà, les dirigeants catalans se sont agacés du comportement du clan Rabiot, à la fois exigeant et décidé à prendre son temps. La piste Barça étant refermée, c'est cette fois le Real Madrid qui a été évoqué comme point de chute pour Adrien Rabiot, ce qui forcément avait de quoi lui faire digérer le fait de ne pas aller à Barcelone.

Cependant, le joueur mis au placard par le PSG depuis plusieurs mois semble également en échec avec les Merengue. Selon AS, effaré des exigences financières de Véronique Rabiot pour son fils, et convaincu par Zinedine Zidane que le milieu formé au Paris SG n'était pas le joueur qu'il lui fallait pour la saison prochaine, Florentino Perez aurait laissé tomber cette piste. Face à cet échec, c'est désormais du côté de la Premier League que les regards se tournent, et notamment d'Arsenal, de Liverpool et de Manchester United. En espérant cette fois pour Adrien Rabiot que les choses ne tourneront pas une nouvelle fois au vinaigre. Le temps qui passe n'étant évidemment pas une bonne chose pour un joueur placardisé depuis des mois.