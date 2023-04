PSG : Accusé de racisme, Christophe Galtier est anéanti

Dans : PSG.

Christophe Galtier est dans la tourmente depuis les accusations de racisme dont il fait l’objet de la part de Julien Fournier, son ancien directeur général à Nice. Des accusations qui ont anéanti l’entraîneur du PSG, très marqué.

En retrouvant le chemin de la victoire à Nice (0-2), après deux défaites de rang contre l’OL et Rennes en Ligue 1, Christophe Galtier pensait avoir gagné un peu de temps et de sérénité avant le choc contre Lens samedi prochain. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’attendait surement à prendre la tempête médiatique dans laquelle il est englué depuis deux jours.

En effet, le natif de Marseille fait l’objet de vives accusations de racisme depuis la divulgation d’un mail de Julien Fournier au patron d’Ineos, datant de la saison dernière. A en croire les informations du Parisien, il s’agit de l’affaire de trop pour Christophe Galtier, déjà très marqué par la saison en cours mais qui se voulait toujours combatif. Malgré les rumeurs au sujet de son probable licenciement en fin de saison, l’entraîneur du PSG gardait le cap et restait focus sur l’objectif du titre de champion de France.

Galtier abattu et très marqué à l'entraînement du PSG

Mercredi matin à l’entraînement, le coach combatif et volontaire avait disparu. Au contraire, c’est un homme très marqué par les accusations dont il est la cible qui s’est présenté au Camp des Loges pour une séance d’entraînement durant laquelle il n’est quasiment pas intervenu, laissant ses adjoints aux manettes. Présent sur place, le coordinateur sportif Luis Campos a soutenu Christophe Galtier, dont il est très proche depuis l’époque lilloise.

Tous les joueurs du PSG sont évidemment au courant de la polémique, mais le sujet n’a pas été abordé entre l’entraîneur parisien et son vestiaire, aucun joueur n’ayant osé l’interpeller à ce niveau. Dans l’entourage de l’entraîneur de 56 ans, on ne cache pas que Christophe Galtier est abattu et anéanti. « C’est le sujet de trop. Cela part dans tous les sens. Ces accusations sont à l’inverse des valeurs humaines inculquées par sa famille et de celles qu’il porte. Il est stupéfait et abasourdi » explique l’un de ses proches tandis qu’un autre proche de l’entraîneur parisien souhaite garder le silence dans le but de ne « pas alimenter les horreurs proférées » à l’égard de « Galette ».

Galtier visé par des menaces de mort

Le Parisien indique par ailleurs que les récentes informations ont eu de graves conséquences pour Christophe Galtier, dont le numéro de téléphone a été divulgué et qui a fait l’objet de menaces de mort sur son téléphone. Le dossier s’embrase, à tel point que Galtier et certains de ses proches ont été mis sous protection policière, mercredi. Du côté de Nasser Al-Khelaïfi et des hautes sphères du PSG, une enquête interne est en cours afin de vérifier la véracité des propos tenus dans son mail par Julien Fournier. Si tel est le cas, Christophe Galtier n’y résistera pas et quittera le PSG sur le champ.

Dans son ancien club à Saint-Etienne, on ne peut pas croire un instant les accusations de Julien Fournier. Roland Romeyer, le président de l’ASSE, a volé au secours de son ancien entraîneur. « Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan, mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination. Il faisait une chaleur très très forte. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé » détaille le président de l'ASSE dans Le Parisien avant de conclure.

L'ASSE vole au secours de Galtier

« À ma demande, on a fait intervenir un imam de Saint-Étienne qui a expliqué aux joueurs qu’ils pouvaient faire une pause dans leur jeûne en cas d’efforts physiques trop intenses. Jamais la question de la religion n’a été évoquée pour une recrue. Les seules interrogations qu’on a eues parfois sur certains joueurs, c’était s’il y avait une Coupe d’Afrique des nations qui nous aurait privés de trop de joueurs en même temps en janvier » a conclu Roland Romeyer. Un soutien qui ne sera pas de trop pour Christophe Galtier, qui vit avec souffrance les derniers jours et qui espère prouver son innocence rapidement selon son avocat.