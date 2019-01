PSG : Anti-PSG ? L'Equipe sort les rames et se justifie

Dans : PSG, Ligue 1.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, et L’Equipe s’est donc octroyé une double page ce vendredi pour se justifier sur son traitement de l’information du Paris Saint-Germain.

Face à un panel de lecteurs, les journalistes et la direction rédactionnelle du journal s’est expliquée et s’est défendue sur les nombreux reproches qui lui sont faits quand il s’agit de parler du PSG. A ce niveau, le choix est large puisque les suiveurs du club de la capitale accusent depuis longtemps le quotidien sportif de taper avec un malin plaisir sur leur formation, que ce soit à travers les « Unes » comme celle avant la remontada, les annonces de départs de Neymar ou Mbappé, l’absence de dénonciation des erreurs d’arbitrage défavorables à Paris ou les soupçons d’implication du PSG dans l’affaire du match truqué par Belgrade. Journaliste spécialisé sur le club de la capitale, Arnaud Hermant à tenu à affirmer que le PSG était traité dans la plus grande objectivité, et que les infos sorties, comme celle des départs de Neymar ou Mbappé en fin de saison à cause du fair-play financier, étaient en béton.

« Avec Damien Degorre, nous avions cette information depuis trois semaines. Nous avons pris le temps de la vérifier. Notamment auprès de membres de la direction. Il n'y a aucun doute sur sa fiabilité », a assuré le journaliste, conforté par son directeur de la rédaction. « À L'Équipe, nous ne sommes pas en conflit avec le PSG. Ce que veut le PSG, c'est de la communication, pas de l'information. C'est une vision court-termiste car l'attente du public pour une vraie information demeure », a livré Jérôme Cazadieu, qui est déjà monté plusieurs fois au créneau pour pester contre l’attitude du PSG, pour qui L’Equipe n’est plus vraiment le bienvenu à ses conférences de presse.