PSG : Accord trouvé entre Weigl et le PSG !

Pisté par le Paris Saint-Germain pendant ce marché des transferts, Julian Weigl se rapproche vraiment de la Ligue 1.

Pour remplacer Thiago Motta, le club de la capitale veut recruter un nouveau milieu défensif de renom pour soutenir son entrejeu en vue de la saison prochaine. Si la piste menant à N'Golo Kanté s'est refroidie au cours des derniers jours, vu que Chelsea n'est pas vendeur, un autre dossier s'est réchauffé. Et c'est celui de Julian Weigl. Selon Paris United, le joueur de 22 ans a « d’ores et déjà donné son accord au club parisien ».

Priorité de Thomas Tuchel à ce poste stratégique depuis plusieurs mois, l’international allemand doit maintenant patienter, en attendant que ses représentants trouvent un accord contractuel avec Paris. Mais le plus dur restera sûrement à faire, car le Borussia Dortmund réclame un gros montant autour des 50 millions d'euros pour lâcher son joueur, malgré la probable arrivée d'Alex Witsel. Thomas Tuchel souhaite en tout cas que ce recrutement prioritaire se réalise le plus rapidement possible pour pouvoir commencer à travailler sérieusement avec sa future équipe type.