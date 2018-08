PSG : Accord trouvé avec Alex Sandro et Boateng au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Serie A.

Le Paris Saint-Germain ayant décidé de lâcher l'affaire pour N'Golo Kanté, le club de la capitale devrait quand même faire signer deux gros renforts d'ici le 31 août.

Et les deux joueurs qui devraient débarquer au PSG avant la fin du mercato sont Alex Sandro et Jérôme Boateng, deux noms déjà évoqués depuis quelques semaines. Mais cette fois le Paris Saint-Germain semble tenir le bon bout concernant le joueur de la Juventus et celui du Bayern Munich, puisque ESPN annonce que des accords ont d'ores et déjà été trouvés avec Alex Sandro et Jérôme Boateng. Reste désormais à s'entendre avec la Vieille Dame et avec la formation allemande.

Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Car la Juventus et le Bayern Munich ont mis le même prix pour le latéral gauche et le défenseur central, à savoir 50ME. Et pour ne pas prendre des risques inutiles avec les gendarmes financiers du football européen, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ont convenu qu'il fallait vendre Gonçalo Guedes et Jesé. Si pour le premier, il existe des offres, pour le second ce n'est pas le cas à ce stade du mercato. Le PSG a trois semaines pour ficeler tout cela, ce qui ne sera pas de trop.