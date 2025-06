PSG ‍: Accord imminent, Zabarnyi chaud pour le Mondial des clubs

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la reprise des négociations avec Bournemouth, le Paris Saint-Germain s’est rapproché d’un accord pour Illia Zabarnyi. Le club de la capitale pourrait conclure le transfert du défenseur central la semaine prochaine. Si la tendance se confirme, l’Ukrainien a des chances de rejoindre les Parisiens pendant la phase à élimination directe du Mondial des clubs.

La persévérance du Paris Saint-Germain pourrait payer. D’abord déterminé à conclure le transfert d’Illia Zabarnyi pendant le premier mercato estival, le club de la capitale espérait intégrer le défenseur central de Bournemouth dans son effectif pour le Mondial des clubs. Les dirigeants parisiens s’étaient heurtés à l’intransigeance de leurs homologues anglais qui réclamaient 70 millions d’euros pour libérer leur joueur. Mais le champion d’Europe n’a pas pour autant abandonné la piste de l’Ukrainien.

Malgré les difficultés pour boucler le dossier Ilya Zabarnyi avant la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain et Bournemouth ont repris des discussions positives autour du défenseur ukrainien. https://t.co/Vm8BnRaqVT pic.twitter.com/mJKyNfCtve — L'Équipe (@lequipe) June 20, 2025

Les discussions entre les deux camps ont repris et devraient aboutir à un accord. Plusieurs sources dont L’Equipe affirment que le Paris Saint-Germain s’est rapproché d’un terrain d’entente avec Bournemouth, finalement prêt à transférer Illia Zabarnyi pour 60 millions d’euros (hors bonus). La direction francilienne, actuellement aux Etats-Unis pour le Mondial des clubs, n’a pas pu mener les négociations au rythme souhaité à cause du décalage horaire. Mais tout porte à croire qu’un accord sera trouvé, peut-être même dès la semaine prochaine.

Zabarnyi bientôt avec le groupe ?

Ce serait une excellente nouvelle pour l’entraîneur parisien Luis Enrique. Une officialisation rapide lui permettrait d’accueillir le défenseur central de 22 ans pour la suite de la compétition si son équipe passe la phase de groupes. De son côté, l’international ukrainien ne serait pas non plus mécontent. On sait que le joueur des Cherries a hâte de rejoindre le Paris Saint-Germain. La perspective de reporter ses vacances ne devrait pas le déranger, surtout s’il s’agit d’aller chercher un titre dès ses premières semaines sous ses nouvelles couleurs.