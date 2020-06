PSG : Accord facile avec Traoré, ça sera autre chose pour Rennes

Dans : PSG.

La piste menant à Hamari Traoré prend de l’ampleur ces derniers jours et cela continue.

Annoncé comme un joueur dans le viseur du PSG le mois dernier, le défenseur du Stade Rennais a visiblement passé quelques écueils dans le but de son recrutement. Canal+ et France Bleu faisaient discrètement savoir que le Malien était toujours dans la short-list de Leonardo en vue de combler le départ de Thomas Meunier au poste d’arrière droit. S’il compte rester fidèle au Stade Rennais et ne fera pas tout pour partir coûte que coûte, il est évident que l’intérêt confirmé du PSG ne le laisse pas insensible. A 28 ans, l’ancien du Stade de Reims a en tout cas décidé de travailler sur cette option. Son agent aurait échangé avec Leonardo au sujet d’une éventuelle proposition en cas d’accord avec les deux clubs.

A priori, les ambitions financières du clan Traoré ne sont pas incompatibles avec la masse salariale du PSG, affirme Foot Mercato. De son côté, le joueur a aussi pris des renseignements avec forcément des gros doutes sur le statut qui sera le sien la saison prochaine s’il venait à signer à Paris. Tout cela sans oublier qu’il faudra aussi et surtout traiter avec le Stade Rennais pour le transfert. Car même si Traoré n’a plus qu’un an de contrat, son nouveau statut donne visiblement de l’appétit au club breton, qui en réclame 15 ME. La transaction a peu de chances d’aboutir à ce niveau, mais les « Rouge et Noir » ont tout de même les moyens de résister aux premières offres, surtout que le but est tout de même de bien figurer la saison prochaine, y compris dans une possible place en Ligue des Champions.