PSG : Accord enfin trouvé pour ce départ à 10 ME ?

Dimanche soir, Le Parisien était affirmatif : les négociations bloquaient entre Kevin Trapp, le Paris Saint-Germain et Francfort.

Mais visiblement, les choses se sont accélérées au cours des dernières heures. En effet, la presse allemande semble, ce lundi soir, très optimiste quant à une résolution rapide de ce transfert. « Il s’approche à grands pas » titre ainsi le Frankfurter Rundschau, pour qui un accord est tout proche d’être trouvé entre le Paris Saint-Germain, qui a décidé de miser sur Alphonse Areola comme n°1, et le club allemand.

« Les négociations entre Francfort et Paris vont bientôt aboutir. Le gardien signera un contrat à long terme à Francfort, les frais de transfert devraient s’élever à environ 10 millions d’euros » peut-on par ailleurs lire. Néanmoins, il sera intéressant de guetter les négociations entre Francfort et Kevin Trapp puisque dimanche, Le Parisien indiquait qu’aucun accord n’avait été trouvé entre le gardien et son ancien club, en dépit de sa volonté d’y revenir. Il faut dire que le salaire de Kevin Trapp à Paris n’est pas vraiment le genre de salaire pratiqué par le club de Francfort…