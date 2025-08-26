PSG ‍: Accord avec City sur le prix de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City ne fait aucun doute, d’autant que le PSG et le club anglais n’auront pas de mal à s’entendre sur le prix du transfert, qui devrait approcher les 40 millions d’euros.

Sur la touche depuis la signature au Paris Saint-Germain de Lucas Chevalier avant la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Gianluigi Donnarumma attend patiemment son heure. Le gardien italien est déjà d’accord depuis un moment avec Manchester City sur les termes de son futur contrat. Il s’est aussi entretenu directement avec Pep Guardiola, qui lui a témoigné à quel point il souhaitait le recruter, même s’il faut pour cela que le départ d’Ederson à Galatasaray soit finalisé.

Désormais, les doutes se concentrent sur la capacité du PSG et de Manchester City à s’entendre sur le prix du transfert. Le club parisien a d’abord réclamé 50 millions d’euros tandis que les Anglais ne voulaient pas monter au-delà de 20 à 30 millions d’euros. Selon les informations du Parisien, la poire va finalement être coupée en deux dans ce dossier. Et pour cause, dans son édition du jour, le quotidien francilien nous apprend que le PSG ne veut pas mettre de bâton dans les roues de Gianluigi Donnarumma et que son transfert devrait se finaliser pour environ 40 millions d’euros.

Le PSG ne veut pas bloquer le départ de Donnarumma

Une belle opération financière pour le club Bleu et Rouge quand on sait que l’international italien a signé libre de tout contrat en provenance de l’AC Milan il y a trois ans. Le départ du très apprécié Donnarumma se précise donc, et ce ne sera pas le seul à ce poste au PSG. Le journal francilien indique par ailleurs qu’Arnau Tenas, qui a lui aussi dit au revoir aux supporters du Paris Saint-Germain vendredi après la victoire contre Angers, va s’envoler pour l’Espagne. Il sera à priori prêté à Villarreal. Luis Enrique compterait donc Chevalier, Safonov et la recrue Marin pour le poste de gardien de but en 2025-2026, un trio qui convient à l’entraîneur parisien. L’ultime question est de savoir si Safonov restera alors que des doutes existent à ce sujet, comme indiqué ces dernières heures.