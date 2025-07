PSG ‍: Accord à 25 millions d'euros, le mercato s'emballe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très calme jusqu’à présent, le mercato du PSG devrait s’emballer avec les départs imminents de Milan Skriniar et de Marco Asensio. Les deux joueurs vont être vendus à Fenerbahçe pour 25 millions d’euros.

Pour l’instant, le mercato estival est très calme au Paris Saint-Germain. La participation du club de la capitale a la Coupe du monde des clubs n’y est pas étranger, Luis Campos n’ayant pas l’intention de perturber le groupe qui disputera dimanche la finale de ce Mondial aux Etats-Unis. Cela étant, le Portugais n’est pas resté inactif tout ce temps et négocie par exemple la signature du très cher Illya Zabarnyi, pour qui Bournemouth réclame 70 millions d’euros. Un dossier de ce type pourrait être rendu plus simple par la vente de plusieurs joueurs afin d’alléger la masse salariale du club.

Cela tombe bien, la presse turque confirme que les départs de Milan Skriniar et de Marco Asensio à Fenerbahçe sont imminents. Comme indiqué par ailleurs, un accord total a été trouvé pour le départ du milieu offensif espagnol en Turquie contre 15 millions d’euros. Selon les informations de Fanatik, tout est bouclé aussi pour que le prêt de Milan Skriniar au Fener se transforme en transfert définitif dans les prochains jours.

Skriniar et Asensio en Turquie, c'est fait

Le média affirme que le montant du deal devrait s’élever à 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus en ce qui concerne l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Au total, le Paris SG devrait donc recevoir 25 millions d’euros de la part du Fenerbahçe pour les transferts de Marco Asensio et de Milan Skriniar. Une très bonne nouvelle pour Paris, qui a longtemps eu la réputation d’un club qui n’arrivait pas à vendre ses indésirables. Sur ce point aussi, comme sur le terrain, le PSG a progressé et ses supporters ne peuvent que s’en féliciter. Il sera maintenant intéressant de voir si Fenerbahçe passera aussi à l’offensive pour Nordi Mukiele, un autre joueur parisien sur le départ et qui suscite l’intérêt de José Mourinho au mercato.