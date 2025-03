PSG ‍: Absences et menaces, Liverpool est en grand danger

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé favori dans son huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, Liverpool n’est pas totalement serein. Les Reds se méfient des Parisiens et devront composer avec des absences à l’aller, ainsi que des menaces de suspension pour le retour.

Pour différentes raisons, Liverpool ne peut pas se permettre de prendre le Paris Saint-Germain à la légère. Les Reds débuteront ce huitième de finale de la Ligue des Champions en tant que favoris. Mais leur récente baisse de régime les incite forcément à la prudence. Qui plus est face à un adversaire aussi impressionnant depuis quelques semaines. Les Anglais l’ont sûrement remarqué, le champion de France en titre écrase tout sur son passage et peut de nouveau prétendre au sacre dans cette compétition européenne.

4 joueurs sous la menace

Il est clair que les hommes d’Arne Slot ne se baladeront pas au Parc des Princes mercredi, d’autant que le manager de Liverpool devra composer avec certains éléments défavorables dans la préparation de la première manche. Chez les joueurs absents pour cause de blessure, Tyler Morton et Amara Nallo ne sont que rarement utilisés. Quant à Joe Gomez et Conor Bradley, l’effectif des Reds a ce qu’il faut pour compenser leur indisponibilité. Rien de grave jusqu’ici.

PSG : Contacts établis avec Konaté, Al-Khelaïfi accélère https://t.co/6xzGjKyKf2 — Foot01.com (@Foot01_com) February 17, 2025

En revanche, de sérieux problèmes pourraient apparaître pendant le match aller. Quatre joueurs, et pas n’importe qui, seront sous la menace d’une suspension au retour en cas de carton jaune mercredi ! Le Français Ibrahima Konaté, le latéral gauche Andy Robertson ainsi que les milieux Alexis Mac Allister et Harvey Eliott penseront forcément à un éventuel avertissement de la part de l’arbitre italien Davide Massara. Chacun d’entre eux pourrait hésiter avant de mettre le pied ou de commettre une faute « intelligente ». Dans un match qui s’annonce riche en intensité, il s’agit d’un paramètre important.