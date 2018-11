PSG : Aaron Ramsey la solution miracle pour le mercato de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Cela a été l'un des gros dossiers du Paris Saint-Germain lors des récents marchés des transferts, la quête d'un milieu de terrain capable de faire oublier Thiago Motta n'a pour l'instant pas abouti, ce qui a agacé pas mal de monde au PSG, et chez ses supporters. Mais, ce vendredi, Paris-United affirme que la situation pourrait évoluer rapidement. En effet, Arsène Wenger, que l'on sait proche des dirigeants qataris du Paris SG, aurait chuchoté à ces derniers le nom d'Aaron Ramsey, l'international gallois d'Arsenal. Un joueur que connaît évidemment très bien l'ancien manager des Gunners.

« Alors que les négociations pour une prolongation à Arsenal sont dans l’impasse depuis maintenant plus d’un mois, le PSG pourrait en profiter. L’international gallois réclame à Arsenal un salaire mensuel de 1,6ME, est par ailleurs un des nombreux sujets abordés entre Thomas Tuchel et son ancien entraîneur Arsène Wenger. Conseillé aux décideurs parisiens par son ancien coach, ses problèmes physiques récurrents posent question et pourraient décider de la suite à donner à cette piste », indique le site spécialisé pour ses scoops sur le Paris Saint-Germain. L'affaire est donc loin d'être faite, mais il semble évident que le PSG travaille activement pour combler ce déficit au sein de son effectif, et cela le plus rapidement possible. Reste à savoir si les soucis actuels avec l'UEFA permettront de faire l'effort financier pour s'offrir Aaron Ramsey ou un autre joueur.