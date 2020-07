PSG : A Paris, Paul Pogba se lève pour Choupo-Moting

Dans : PSG.

Conséquence inattendue à la décision d’Edinson Cavani de ne pas prolonger son contrat, même pour deux mois, au PSG, Eric Choupo-Moting a été sorti de la cave.

L’attaquant camerounais, qui n’était même pas dans la liste des joueurs retenus pour la Ligue des Champions cette saison, s’y retrouve désormais pour les quarts de finale. Avec un échelon de gravi dans la hiérarchie des attaquants. Un renouveau surprenant pour celui qui a plus le rôle de mascotte que de réel finisseur dans l’équipe. Il faut dire qu’après quelques apparitions avec parcimonie, l’ancien de Stoke City n’avait plus son mot à dire dans la bataille entre Cavani et Icardi. Son raté légendaire face à Strasbourg en avril 2019 semble avoir fait basculer définitivement son aventure parisienne du mauvais côté, mais son comportement irréprochable, y compris quand il a été zappé de la liste pour la C1 par le PSG, force aussi le respect. Et le Lion Indomptable peut compter sur ses amis prestigieux.

En effet, l’attaquant parisien est très apprécié dans l’effectif et possède même des appuis de taille au sein des deux clubs de Manchester. Le Parisien raconte ainsi dans un portrait sur Choupo-Moting que Leroy Sané de Manchester City, désormais au Bayern Munich, et Paul Pogba de Manchester United, ont régulièrement décroché leur téléphone pour lui remonter le moral dans les moments de doute ou les longues périodes sans match. Une preuve que l’international français a donc toujours un oeil sur le PSG, où figure plusieurs de ses camarades de sélection, mais aussi un Choupo-Moting qu’il suit toujours avec affection. Inutile de dire que le Camerounais a désormais le moral gonflé à bloc avec cette fin de saison qui approche, et le passage aux cinq remplaçants pourrait même lui donner un temps de jeu inespéré dans des matchs couperets.