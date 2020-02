PSG : A la lutte avec l’Angleterre et le Barça pour ce phénomène

Dans : PSG.

Attentif aux jeunes talents en Europe, le Paris Saint-Germain a repéré un prodige du côté de West Ham. Mais bien évidemment, le champion de France a de la concurrence sur ce dossier.

Compte tenu de l’inflation sur le marché des transferts, les cadors ont tous adopté la même stratégie. Au lieu de payer un jeune plus ou moins confirmé à prix d’or, les grands d’Europe tentent de les repérer avant leur éclosion au haut niveau. Un pari risqué mais qui pourrait s’avérer payant en cas de bonne pioche. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain s’y met aussi. En effet, le club de la capitale est annoncé parmi les prétendants de Benicio Baker-Boaitey (16 ans). Selon le Daily Mail, le talent de West Ham a tapé dans l’oeil des superviseurs parisiens, lesquels ont découvert un ailier capable de dribbler et marquer en évoluant sur les deux côtés, ou dans l’axe derrière un attaquant.

A noter que l’international U16 anglais avait déjà fait ses débuts chez les U18 des Hammers à l’âge de 15 ans. C’est dire à quel point le joueur passé par les Queens Park Rangers est en avance sur sa génération. On apprend donc sans surprise que le Paris Saint-Germain est loin d’être le seul club intéressé. Pour commencer, des pensionnaires de Premier League sont évidemment sur le coup. Tout comme le FC Barcelone et le RB Leipzig, une destination qui offre du temps de jeu et une belle exposition aux jeunes. Autant dire que Paris ne part pas favori sur cette piste.