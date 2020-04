PSG : A genoux devant Leonardo, Meunier met Mourinho en attente

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier intéresse du beau monde, à commencer par le Tottenham de José Mourinho. Mais le latéral droit attend toujours un geste de ses supérieurs.

Pas toujours tendres avec Thomas Meunier, les supporters ne pourront pas lui reprocher son attachement au Paris Saint-Germain. Alors que son contrat expire en juin prochain, ou du moins à la fin de la saison, le latéral droit de 28 ans ne cesse de répéter qu’il aimerait prolonger son aventure parisienne. Le Belge, qui a multiplié les appels du pied, attend désespérément un geste de ses dirigeants. Mais à l’heure actuelle, aucune discussion n’a été lancée. Il faut dire que le directeur sportif Leonardo s’active notamment sur les pistes Adam Marusic (27 ans, Lazio Rome) et Nordi Mukiele (22 ans, RB Leipzig).

Rien de très encourageant pour Meunier, dont les prétendants profitent de la situation pour se placer. L’Inter Milan, Naples et le Borussia Dortmund ont manifesté leur intérêt. Mais d’après L’Equipe, Tottenham serait le plus intéressé. Le manager José Mourinho aurait lui-même contacté le Parisien afin de le convaincre de signer chez les Spurs. Le problème pour le coach portugais, c’est que certains de ses dirigeants, dont le président Daniel Levy, doutent de la pertinence de remettre Meunier en concurrence avec Serge Aurier. Quant au Diable Rouge, même si le discours du « Special One » l’a séduit, sa priorité reste le PSG et un éventuel coup de fil de Leonardo…