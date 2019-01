PSG : 80 ME pour Allan, Naples rigole au nez du Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Tandis que Le Parisien indiquait ce mercredi que Paris avait définitivement abandonné les pistes Julian Weigl et Allan, les médias italiens n’ont visiblement pas les mêmes informations. Et pour cause, Sky Italia affirme que le club de la capitale fait le forcing pour obtenir la signature d’Allan, lequel a véritablement tapé dans l’œil de Thomas Tuchel lors du match PSG-Naples le 24 octobre dernier au Parc des Princes. Et pour convaincre le club italien de lâcher son milieu de terrain, Nasser Al-Khelaïfi met le paquet. Mais ce n’est (pour l’instant) pas suffisant.

Effectivement, Gianluca Di Marzio affirme que le président parisien a transmis une proposition de 80 ME plus bonus au Napoli pour le joueur de 28 ans. Une offre refusée sans aucune hésitation par Aurelio De Laurentiis, lequel souhaite récupérer une somme d’argent bien supérieure pour le transfert de son stratège. Le prix de 120 ME est évoqué, et serait évidemment rédhibitoire pour Paris cet hiver. Du côté du joueur, on est évidemment emballé par la perspective de rejoindre la capitale française, même si Allan n’ira pas au clash pour quitter Naples. En parallèle, Paris avance toujours ses bions dans les dossiers Gueye et Paredes, au cas où aucun accord ne soit trouvé pour Allan.