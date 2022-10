PSG : 75 ME pour oublier Mbappé, Lionel Messi sur le coup !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va vivre des prochains mois agités, entre le sportif, le mercato et ses problèmes internes. Les champions de France ont déjà quelques profils en tête pour l'après-Mbappé.

Kylian Mbappé sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? C'est une question que se posent tous les fans et observateurs du monde du football. Avec les récentes informations à son sujet, difficile d'imaginer son clan rester de marbre. Malgré sa récente prolongation de contrat au PSG, les promesses faites par la direction du club n'auraient pas été tenues. Pire, selon Mediapart, des bots auraient été sollicités par les Franciliens afin de nuire à certaines personnes, dont Mbappé. Si tout cela était avéré, difficile d'imaginer Mbappé continuer à Paris la saison prochaine. Du temps reste encore devant le PSG pour trouver une solution et tous les scenarii semblent envisageables. Ceci étant, Luis Campos prépare déjà l'avenir en attaque du PSG.

Leo Messi prêt à aider le PSG au mercato

Leo Messi a 'liké' la dernière publication de Lautaro Martinez. 😬 pic.twitter.com/Dc2EzkjYK0 — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) October 13, 2022

Si le nom de Joao Felix, désireux de quitter l'Atlético, a récemment fait son apparition comme recrue possible des champions de France dans les prochaines semaines, un autre nom vient de filtrer : Lautaro Martinez. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG s'est renseigné sur Lautaro Martinez dans le but de préparer l'après-Mbappé ! Lionel Messi aurait déjà échangé avec l'Argentin à ce sujet. En fin de contrat en juin 2026, le joueur de l'Inter ne sera cependant pas bradé par les Lombards, lui qui est estimé à 75 millions d'euros. L'attaquant de 25 ne compte pas non plus quitter l'Inter dans le principe. Mais en cas de départ de Kylian Mbappé, on imagine mal le PSG ne pas envoyer des messages forts sur le marché des transferts. Ce n'est pas la première fois que le nom de Martinez est associé au PSG. La présence de Leo Messi pourrait cette fois tout changer. Ces dernières heures, alors que l'Inter faisait match nul sur la pelouse du Barça, la Pulga n'a pas hésité... à liker la photo postée par Martinez sur Instagram. De quoi rappeler que les deux hommes sont proches et plus soudés que jamais avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.