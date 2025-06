PSG ‍: 65 matchs, l'état d'Hakimi inquiète

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a comme rêve de remporter la Coupe du monde des clubs avant de partir en vacances. Certains joueurs tirent sur la corde, à l'image d'un Achraf Hakimi sollicité comme jamais.

Le Paris Saint-Germain affrontera l'Inter Miami ce dimanche à la Coupe du monde des clubs pour une place en quarts de finale de la compétition. Les hommes de Luis Enrique ont envie de bien terminer leur saison en remportant un nouveau grand titre. Les pensionnaires du Parc des Princes paraissent cependant un peu émoussés, ce qui peut se comprendre. La saison est très longue et les organismes sont mis à rude épreuve. Ce n'est sans doute pas Achraf Hakimi qui dira le contraire. Le latéral droit marocain enchaine les rencontres, lui qui n'a pas vraiment de remplaçant.

Hakimi, une situation préoccupante ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Comme rappelé ces dernières heures par Le Parisien, l'ancien de l'Inter a déjà joué 65 matchs lors de cet exercice. Un exercice qui avait commencé très tôt avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au final, le Marocain est le joueur le plus sollicité en termes de minutes jouées (5 523 minutes) : « Le Marocain est le joueur du PSG le plus sollicité cette saison, loin devant les 55 matchs joués par Kylian Mbappé la saison passée. Pêle-mêle, parmi les temps de jeu les plus lourds, Willian Pacho (65 matchs, 5 273 minutes), Vitinha (63 matchs, 4 815 minutes), Nuno Mendes (59 matchs, 4 699 minutes) et Barcola qui a déjà joué 69 rencontres, dont 60 rien qu’avec Paris ! ». Nul doute qu'après la Coupe du monde des clubs, tout ce beau monde profitera d'une longue coupure. C'est du moins ce qui est à espérer, tout comme un gros recrutement au PSG afin de profiter de doublures de haut niveau. Si le club de la capitale est épargné par les blessures jusqu'à présent, aucune saison ne se ressemble.