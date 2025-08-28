PSG ‍: 60 ME pour Kolo Muani, la Juve fixe une condition

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain et la Juventus sont enfin proches d'un accord pour Randal Kolo Muani. Le club de la Vieille Dame est d'accord pour offrir 60 millions d'euros aux Parisiens, mais à une dernière condition.

Le feuilleton Randal Kolo Muani va enfin prendre fin. Après un été interminable rempli de rumeurs contradictoires, l'attaquant du Paris Saint-Germain devrait bel et bien s'engager avec la Juventus. Envoyé à Turin en prêt en janvier dernier, le natif de Bondy n'avait aucune chance de rester dans la capitale parisienne à son retour. Son souhait personnel était d'ailleurs de rester chez les Bianconeri, mais les deux clubs ont eu beaucoup de mal à s'accorder lors des négociations. Et à seulement quatre jours de la fin du mercato estival, il semble qu'un terrain d'entente ait enfin été trouvé. Mais les dirigeants du club de la Vieille Dame veulent fixer une dernière condition avant de se lancer dans l'opération.

La Juventus fixe sa condition pour Kolo Muani

PSG : Donnarumma bradé, un sale bras de fer https://t.co/rqq0w6bRP5 — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2025

La presse italienne a fait de grosses révélations ce jeudi sur le dossier Randal Kolo Muani. Selon TuttoSport, la Juventus est désormais confiante quant à sa capacité à finaliser l'arrivée du Bondynois. Toutefois, elle veut assurer ses arrières. A l'heure actuelle, l'opération devrait se faire sous la forme d'un prêt payant de 5 millions d'euros avec une obligation d'achat fixée à 55 millions d'euros.

Sauf que le club de la Vieille Dame veut que cette obligation d'achat ne soit déclenchée qu'en cas de qualification pour la Ligue des champions à la fin de la saison qui vient de commencer. En d'autres termes, si la Juventus ne se qualifie pas pour la C1, Randal Kolo Muani ferait à nouveau le trajet retour vers le Paris Saint-Germain. C'est en tout cas la condition fixée par les Bianconeri et la dernière barrière avant l'officialisation de son départ.