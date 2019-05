PSG : 60 ME de réduction sur Coutinho, Neymar peut faire craquer Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A Barcelone, le principal coupable de l’élimination en Ligue des Champions est trouvé et c'est un ancien de la maison Red.

Totalement transparent à l’aller comme au retour, Philippe Coutinho ne doit plus jamais porter le maillot du FC Barcelone selon les socios, qui martyrisent le Brésilien sur les réseaux sociaux depuis l’effondrement de mardi soir. Bien évidemment, l’ancien de Liverpool ne peut pas expliquer à lui seul la faillite du club catalan, inoffensif et apathique défensivement, mais les 160 ME dépenses pour faire venir le Brésilien ont beaucoup de mal à passer. Selon ESPN, la direction a décidé de se plier à la vox populi en indiquant le chemin de la sortie à Coutinho, 18 mois après son arrivée.

La chaine sportive cite ainsi des sources au sein du club, pour qui la première offre atteignant les 100 ME sera certainement regardée de près et acceptée, histoire de se défaire d’un joueur qui n’a jamais su démontrer ses qualités au Camp Nou. De quoi faire sonner le réveil au PSG, où un élément offensif de premier plan pourrait être recruté, surtout si Edinson Cavani se trouvait un nouveau point de chute. En tout cas, Neymar milite depuis plusieurs mois pour récupérer son coéquipier en sélection brésilienne, même si la dépense à effectuer est loin d’être anodine pour un joueur brillant à Liverpool par le passé, mais désormais dans le plus profond des doutes. Un pari qui serait osé, même si cela ajouterait un joueur de prestige et de talent à la ligne d’attaque du Paris Saint-Germain.