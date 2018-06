PSG : 6 jours pour éviter une sanction, Berchiche donne le sourire au PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L'UEFA l'a officialisé il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain doit impérativement vendre un ou des joueurs d'ici la fin du mois de juin, pour une somme allant de 40 à 60ME afin d'éviter les foudres du fair-play financier. Si du côté du PSG on est relativement serein, il reste quand même qu'il va bien falloir concrétiser ces ventes dans les six prochains jours. Et ce dimanche, le patron des sports de RTL annonce que justement le Paris SG et Bilbao sont prêts à passer à l'action pour le transfert de Yuri Berchiche.

« Indiscrétion. Le PSG et l'Athletic Bilbao veulent finaliser l'arrivée de Yuri Berchiche avant le 30 juin, pour que le transfert entre dans le cadre du Fair Play financier. Le président José Urrutia, impliqué personnellement, semble confiant. Un contrat de 4 ans attend Berchiche », annonce Christian Ollivier, qui confirme l'information de Paris-United, le site spécialisé affirmant que Yuri Berchiche a d'ores et déjà négocié les termes de son futur engagement avec le club basque. Avec ce départ, plus celui annoncé de Javier Pastore, le PSG pourrait bien avoir réglé son souci avec le gendarme financier du football européen.