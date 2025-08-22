PSG ‍: 50ME pour Donnarumama, la catastrophe arrive

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est dans les petits papiers de Manchester City. Toutefois, les Skyblues font face aux exigences financières de la direction parisienne.

A quelques jours de la clôture définitive du mercato estival 2025, Gianluigi Donnarumma ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Cette situation de grande incertitude est liée à son invitation à quitter rapidement le Paris Saint-Germain. A la demande de Luis Enrique, les dirigeants parisiens sont allés chercher Lucas Chevalier au LOSC pour en faire le nouveau gardien numéro 1 du champion d'Europe en titre. Désormais, l'Italien doit se trouver un point de chute au risque de passer une saison complète en tant que gardien numéro 2 du PSG. Rapidement après l'annonce de sa volonté de partir, un accord personnel avec Manchester City a été évoqué dans la presse. Mais les Skyblues sont dans une impasse.

City refroidi pour Donnarumma

🚨🔵⚪️ EXCL- Manchester City exploring Senne Lammens option!



🇧🇪 Man City facing difficulties in negotiations with Paris Saint-Germain, who demand a fee deemed too high for Gianluigi Donnarumma, and have recently turned their attention to the Belgian.



⏳More to follow 🔜… pic.twitter.com/aVTmYGAsRn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 22, 2025

La formation de Pep Guardiola est en train de changer sa hiérarchie de gardiens de but. Ederson est sur le départ pour Galatasaray et Manchester City a jeté son dévolu sur Gianluigi Donnarumma pour le remplacer. Sauf que pour le moment, le dossier est bloqué, indique Sacha Tavolieri. Le journaliste insider a indiqué sur X que le Paris Saint-Germain demandait une indemnité de transfert jugée beaucoup trop importante pour son gardien de but. Une situation qui oblige les dirigeants cityzens à explorer d'autres pistes en parallèle.

On apprend ainsi que Manchester City s'intéresse désormais à Senne Lammens, le gardien de but belge du Royal Antwerp que certains surnomment « le nouveau Thibaut Courtois ». Un gardien aussi très apprécié par Manchester United. En tout cas, la valse des gardiens de but a de belles heures devant elle, alors que le PSG refuse pour l'instant de brader Gianluigi Donnarumma.