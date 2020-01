PSG : 50ME lâchés à l'Ajax, Al-Khelaifi sort le chéquier

Dans : PSG.

Très calme pendant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain prépare activement l’inter-saison prochaine. Et Leonardo a déjà des vues sur un joueur de l’Ajax Amsterdam.

Auteur d’une dernière saison brillante, entre le titre de champion en Eredivisie et le joli parcours jusqu’en demi-finales de la Ligue des Champions, l’Ajax connaît un exercice 2019-2020 plus compliqué. Leader de son championnat, la formation d’Amsterdam a été reversée en Europa League après sa troisième place dans le Groupe H en C1. Malgré tout, certains joueurs continuent de se montrer à leur avantage, comme Hakim Ziyech. Auteur de huit buts et de 21 passes décisives en 28 matchs cette saison, l'international marocain est pisté par de grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, comme l’explique Soccer Link.

« Alors qu’il disposait d’une clause de 30 M€ l’été dernier, Hakim Ziyech a depuis prolongé son contrat et la dite-clause n’existe plus, ce qui ne refroidit pas les clubs qui aimeraient s’attacher ses services. Annoncé un temps du côté du Bayern, de Tottenham ou encore d’Arsenal, le Marocain a été récemment contacté par le Paris Saint-Germain. Le club parisien a tenu à prendre la température avec son agent, Mustapha Nakhli, en vue d’un transfert l’été prochain », avoue le média spécialisé dans le mercato. À 26 ans, l'ailier disposera d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants l’été prochain. Mais pour l'extraire de l’Ajax, le club intéressé devra débourser autour des 50 millions d’euros. Pas sûr que le PSG soit enclin à signer aussi gros chèque, sauf si Paris venait à perdre l’un de ses quatre fantastiques...