PSG : 500 fumigènes, la LFP va faire sa fête à Auteuil !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Virage Auteuil a fêté ses 30 ans à l'occasion de la réception de Nantes. Dans un déluge de feu, tout s'est bien passé, mais le PSG sait que la LFP va faire pleuvoir les sanctions.

Regroupés en dehors du Parc des Princes, c’est un impressionnant cortège de supporters du Paris Saint-Germain qui s’est rendu ensemble vers le virage Auteuil qui célébrait ses 30 ans. A cette occasion, les Ultras du PSG regroupés dans cette tribune avaient prévu un spectacle haut en couleur…et en fumigène. Du côté du club de la capitale, on se réjouit de constater que cette célébration n’a donné lieu à aucun incident sur ou en dehors du stade, même si forcément Nasser Al-Khelaifi a bien compris que l’addition risquait d’être lourde pour les caisses de son club. En effet, même si les contrôles aux portes du Parc des Princes ont permis de récupérer 200 fumigènes, plus de 500 de ces engins pyrotechniques ont été introduits dans le virage et ont été allumés pendant le match contre le FC Nantes. Le rendu a été incroyablement spectaculaire, et il a fixé un nouveau record en la matière.

20/11/2021 Paris Parc des Princes, 30 ans du Virage Auteuil. #PSGFCNA pic.twitter.com/4IBtjye5f7 — Ultras France (@_UltrasPhotos) November 21, 2021

Reste que si la Ligue de Football Professionnel utilise des images avec des supporters et des fumigènes dans ses campagnes de promotion, et si un travail est actuellement mené pour permettre l’utilisation sous contrôle de ces engins pyrotechniques, la commission de discipline de la LFP va se pencher très rapidement sur cet « anniversaire » et que les 500 « bougies » du gâteau vont coûter une grosse amende au Paris Saint-Germain et très probablement la fermeture du Virage Auteuil pour au moins un match de Championnat. A moins que du côté de la Ligue on se montre un poil tolérant, mais c'est rarement le cas depuis le début de la saison.